На улице Баумана начали устанавливать новые опоры освещения

В Перми на улице Баумана по нацпроекту начали устанавливать новые опоры освещения. Ремонт проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году комплексно отремонтируют две улицы в Индустриальном районе – Братьев Игнатовых и Баумана. Работы планируется завершить к 31 августа.Как рассказали в администрации Индустриального района Перми, подрядчик активно ведёт ремонт улицы Баумана на участке от улицы Стахановской до улицы 9 Мая. Здесь уложен выравнивающий слой асфальта, установлены новые бортовые камни. Также началась установка новых опор освещения. Подрядчик уже частично заасфальтировал тротуары по обеим сторонам улицы Баумана от улицы Стахановской до улицы Советской Армии. Также ведётся обустройство тротуаров от улицы Советской Армии до улицы 9 Мая. Например, подготовлен для асфальтирования большой участок тротуара около краевой детской клинической больницы.На улице Баумана планируется заасфальтировать проезжую часть, тротуары, парковки, съезды, отремонтировать пешеходные ограждения, верхние строения колодцев, газоны, установить новый бортовой камень, дорожные знаки, уложить тактильную плитку перед пешеходными переходами и съездами, обустроить искусственные неровности, нанести дорожную разметку.Также продолжаются работы по ремонту улицы Братьев Игнатовых на участке от шоссе Космонавтов до улицы Мира. В результате на улице Братьев Игнатовых обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, парковках и съездах, заменят бордюры, восстановят колодцы и газоны, нанесут дорожную разметку, установят знаки. Работы планируется завершить к 31 августа.