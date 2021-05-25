← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.05.2021
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На улице Баумана начали устанавливать новые опоры освещения
На улице Баумана планируется заасфальтировать проезжую часть, тротуары, парковки, съезды, отремонтировать пешеходные ограждения, верхние строения колодцев, газоны, установить новый бортовой камень, дорожные знаки, уложить тактильную плитку перед пешеходными переходами и съездами, обустроить искусственные неровности, нанести дорожную разметку.
Также продолжаются работы по ремонту улицы Братьев Игнатовых на участке от шоссе Космонавтов до улицы Мира. В результате на улице Братьев Игнатовых обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, парковках и съездах, заменят бордюры, восстановят колодцы и газоны, нанесут дорожную разметку, установят знаки. Работы планируется завершить к 31 августа.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.05.2021
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