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В Пермском крае завершен региональный этап конкурса-смотра кадетских команд
Девчонки «Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени атамана Ермака» должны были отмаршировать так, что бы ни у кого не возникло сомнений — именно их надо отправлять от Прикамья в Самару — на Парад Памяти.
В этом году в смотре конкурсе участвуют аж 400 ребят - это 13 общеобразовательных учреждений со всего Пермского края. Жюри объявит итоги на следующей неделе. Из-за пандемии общего сбора команд нет. Судьи смотрят видеозаписи.
Парад Памяти в Самаре посвящен событиям 7 ноября 1941 года. Немцы тогда уже подбирались к Москве. Советская армия решила показать, что есть еще порох в пороховницах. В столице, в Воронеже и в Куйбышеве, как тогда называлась Самара, прошли парады.
Их участники тут же уходили на фронт. Вскоре в войне наступил перелом. С 2011 года лучшие строевые коробки юных патриотов со всего Приволжья собираются вместе. Это не только парад, но и живое общение.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Наши дети должны знать нашу историю, историю нашей страны, наших побед от нас, от наших ветеранов и вот этот смотр «Парад Памяти» - он как раз посвящен решению этой важной задачи".
Историческая правда и память о защитниках Отечества отныне защищены специальной нормой конституции страны. В Прикамье - это часть молодежной политики и программ патриотического воспитания. Региональные отборы участников Парада Памяти ежегодно организуют единороссы. Они же берут на себя транспортные хлопоты. Девчонки из «Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени атамана Ермака» уверены, что в Самару поедут именно они. У них есть приказ — выступить на Параде Памяти лучше всех.
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