В Пермском крае завершен региональный этап конкурса-смотра кадетских команд, победитель которого отправится на Парад памяти в Самару. Парад посвящен дате 7 ноября 1941. Дню, когда войска в Куйбышеве и в Воронеже после парада отправлялись на фронт.Девчонки «Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени атамана Ермака» должны были отмаршировать так, что бы ни у кого не возникло сомнений — именно их надо отправлять от Прикамья в Самару — на Парад Памяти.В этом году в смотре конкурсе участвуют аж 400 ребят - это 13 общеобразовательных учреждений со всего Пермского края. Жюри объявит итоги на следующей неделе. Из-за пандемии общего сбора команд нет. Судьи смотрят видеозаписи.Парад Памяти в Самаре посвящен событиям 7 ноября 1941 года. Немцы тогда уже подбирались к Москве. Советская армия решила показать, что есть еще порох в пороховницах. В столице, в Воронеже и в Куйбышеве, как тогда называлась Самара, прошли парады.Их участники тут же уходили на фронт. Вскоре в войне наступил перелом. С 2011 года лучшие строевые коробки юных патриотов со всего Приволжья собираются вместе. Это не только парад, но и живое общение.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Наши дети должны знать нашу историю, историю нашей страны, наших побед от нас, от наших ветеранов и вот этот смотр «Парад Памяти» - он как раз посвящен решению этой важной задачи".Историческая правда и память о защитниках Отечества отныне защищены специальной нормой конституции страны. В Прикамье - это часть молодежной политики и программ патриотического воспитания. Региональные отборы участников Парада Памяти ежегодно организуют единороссы. Они же берут на себя транспортные хлопоты. Девчонки из «Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени атамана Ермака» уверены, что в Самару поедут именно они. У них есть приказ — выступить на Параде Памяти лучше всех.