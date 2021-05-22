В Прикамье открыта пассажирская навигация

Сезон навигации в Пермском крае открыт. На автомобиле до нужной точки, конечно, можно быстрее добраться, но есть на карте края такие населенные пункты, куда добраться можно только по воде. Но не только поэтому люди выбирают речной транспорт. Путешествия на теплоходе - это ещё и возможность полюбоваться невероятными видами.После затяжной пандемии популярный речной трамвай «Москва 210» вновь выходит в рейс. Как тридцать лет назад, так и сегодня: Кама река длиною почти в две тысячи километров - одна из главных особенностей региона. Проложить путь даже до труднодоступных мест поможет речной трамвай «Москва 210».Полюбоваться невероятными видами с воды любят не только жители Пермского края, но и жители столицы. На отдых в Пермский край приезжают даже москвичи.Движение теплохода по пригородному водному маршруту производится три раза в неделю — по понедельникам, средам и четвергам. Сезон навигации в Пермском крае продлится до сентября.