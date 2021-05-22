← В Пермском крае завершен региональный этап конкурса-смотра кадетских команд
В Перми стартует ремонт трамвайных путей в тоннеле на улице Дзержинского →
В Прикамье открыта пассажирская навигация
После затяжной пандемии популярный речной трамвай «Москва 210» вновь выходит в рейс. Как тридцать лет назад, так и сегодня: Кама река длиною почти в две тысячи километров - одна из главных особенностей региона. Проложить путь даже до труднодоступных мест поможет речной трамвай «Москва 210».
Полюбоваться невероятными видами с воды любят не только жители Пермского края, но и жители столицы. На отдых в Пермский край приезжают даже москвичи.
Движение теплохода по пригородному водному маршруту производится три раза в неделю — по понедельникам, средам и четвергам. Сезон навигации в Пермском крае продлится до сентября.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае завершен региональный этап конкурса-смотра кадетских команд
Строительство нового Чусовского моста закончится в 2023 году
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.05.2021
Пермь вошла в ТОП-10 городов для семейного туризма
Богоявленский храм в поселке Майкор может быть восстановлен
В Перми официально открываются городские пляжи
Последний звонок: старшеклассники прощаются со школой
В Перми стартуют Двадцатые молодёжные Дельфийские игры
В Прикамье ограничительные меры продлены до июля
У старшеклассников - пора итоговых испытаний
Добавить комментарий: