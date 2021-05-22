Строительство нового Чусовского моста закончится в 2023 году

Срок, к которому должен быть построен новый мост через Чусовую, остается прежним - 2023 год. Подрядчик заверил в этом губернатора Дмитрия Махонина во время инспекционной поездки на объект.В пробках на Чусовском мосту жители стоят регулярно. Как раз для того, чтобы разгрузить транспортный поток, рядом строится новый мост. С четырьмя полосами движения. Также реконструируются подъезды и транспортные развязки, одни из них появятся на месте котлована.Строительство ведут по плану, который в феврале этого года подписали министр транспорта Пермского края и руководитель подрядчика, компании Стройтрансгаз.За ходом строительства Чусовского моста ведется серьезный контроль с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены на всем протяжении объекта. Кроме того, раз в неделю на проверку строительства моста выезжают сотрудники министерства.На сегодня готовность моста составляет — 22 %. Об этом подрядчик сообщил губернатору Дмитрию Махонину, во время инспекции на стройке.Олег Абрамов, директор по производственно-техническому обеспечению инфраструктурного строительства региональных проектов АО «Стройтрансгаз»: "На объекте у нас находится более 550 человек. Максимальное сосредоточение ресурсов техники мы планируем на июнь-июль".Мост строят на условиях государственно частного партнерства. Помимо федеральной и краевой казны, деньги сюда вкладывает частный инвестор. Всего на мост направят больше 13 миллиардов рублей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы видели, что идёт надвижка моста и дальше наша задача контролировать ситуацию. Для этого принято управленческое решение для создания специальной дирекции которая будет контролировать строительство мостов".Новый мост нужен как для удобства людей, так и для развития экономики - это сообщение Перми с севером Прикамья и другими регионами страны. Край меняется и люди должны видеть перемены здесь и сейчас.Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края: "Этот мост соединит Москву, Казань, Ханты-Мансийск, Пермь, Томск и ещё Сургут".По плану, строительства моста завершится в 2023 году.