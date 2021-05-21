«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.05.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»
Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
20.05.2021 в 16:06
17.05.2021 в 10:36
11.05.2021 в 14:57
11.05.2021 в 08:30
30.04.2021 в 09:45
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.05.2021
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Богоявленский храм в поселке Майкор может быть восстановлен
В Перми официально открываются городские пляжи
Последний звонок: старшеклассники прощаются со школой
В Перми стартуют Двадцатые молодёжные Дельфийские игры
В Прикамье ограничительные меры продлены до июля
У старшеклассников - пора итоговых испытаний
Для студентов ПНИПУ построят два общежития
Испуганные дети забаррикадировались в классах: хроника ЧП в березниковском лицее
Найти и уничтожить: как в Прикамье будут бороться с борщевиком
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