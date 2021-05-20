Минтранс России готов поддержать проект строительства в Перми третьего моста через Каму
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел в Москве рабочую встречу с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком. В частности, обсуждалась реализация дорожных и транспортных проектов в Прикамье.
Глава региона представил замруководителю ведомства планы по строительству нового мостового перехода через Каму, который планируется возвести в створе ул. Крисанова. Он сообщил, что ориентировочная стоимость строительства нового моста может составить порядка 43 млрд руб. Губернатор подчеркнул, что объект является крайне важным для региона и проекту нужна поддержка Министерства транспорта РФ, чтобы объект был введен в эксплуатацию в максимально короткие сроки, и краевая столица получила еще одну транспортную артерию, соединяющую центральный планировочный район с правым берегом.
Андрей Костюк отметил, что третий мост через Каму действительно нужен региону, поэтому Минтранс России готов помочь в реализации проекта, в том числе федеральным финансированием. При этом стороны договорились, что власти Пермского края должны начать проектирование данного объекта транспортной инфраструктуры уже в 2021 году.
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