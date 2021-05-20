В Перми произошла серия ДТП с большегрузами
Сегодня в социальных сетях появилась информация об аварии на трассе Пермь -Екатеринбург у отворота на Кукуштан. Обстоятельства аварии выясняются.
В Перми на строительной площадке, где строят новый психиатрический диспансер на ул. Лодыгина 19 мая перевернулся автокран. На кадрах видно, как грузовое авто, на котором находится кран, лежит перевернутым.
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