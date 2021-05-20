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Супервесна: дачники начали сезон с опережением
Лопата в руках, дачная поза принята - и уже полным ходом идёт посадка картофеля. То же самое и за забором на соседних дачах. Наталья работает уже на втором участке, сперва помогла маме, ведь обе овощи в магазинах покупать не любят.
Наталья Фролова: "Я хочу кушать вкусную натуральную продукцию из своего огорода, сажу без удобрений и химикатов".Намного раньше наступил нынче сезон. Редис уже выглядывает из земли. Посажен лук, из зеленых перьев можно стряпать пироги. Но быстрее любых овощей без ухода и полива растут сорняки.
Наталья Фролова: "Работы достаточно много в огороде, сорняки нужно убирать постоянно, трудимся, работаем, чтобы получить урожай".
Аномальная жара в мае заставила людей преждевременно выйти в огород. Специалисты советуют уже сейчас посадить картошку, так как земля под палящим солнцем высохнет. Пора заполнить парники перцами, помидорами и огурцами.
Лариса Тукаева, агроном: "До конца мая советуем посадить плодовые, ягодные кустарники и деревья".Главное украшение любого дачного участка - это цветы. С посадкой однолетних пока можно подождать, советуют эксперты, и заняться этим после того как все необходимые овощи окажутся в земле.
Валентина Спиридонова: "Погода хорошая, в огороде все прекрасно, все растет, все посажено. Морковь, свекла, розы посадили. Вот еще докупаем".
Сейчас остается надеяться, что и лето будет ничуть не хуже, чем весна. Тогда овощи поспеют, возможно, раньше обычного. Тут нужна и постоянная забота со стороны людей. И Наталья Фролова к своим посадкам готова приложить все усилия, чтобы урожай был богатым. Все посажено - и теперь огородники ждут первых дождей для быстрого всхода овощей. А пока стоят жара и засуха, приходится поливать вручную, либо прибегать к современным системам полива.
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