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Ночью 29 мая будет закрыто движение транспорта по улице Екатерининской
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← В повестке пленарного заседания Заксобрания более 30 вопросов
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В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»
Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
20.05.2021 в 16:06
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В повестке пленарного заседания Заксобрания более 30 вопросов
В пермских вузах увеличили число бюджетных мест
Прикамцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса в филиалах МФЦ
"Вести Пермь ONLINE" - выпуск 19.05.2021
За содержание и ремонт остановок будут отвечать районные администрации
В Прикамье проходит слет юных инспекторов дорожного движения
В Кировском районе сгорел 2-этажный дом
Спасатели приступили к дежурству на пермских пляжах
В Перми произошло ДТП с участием автобуса
В Перми прошли чемпионат и первенство края по художественной гимнастике
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