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← В пермских вузах увеличили число бюджетных мест

В повестке пленарного заседания Заксобрания более 30 вопросов

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На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты планируют рассмотреть больше 3 десятков вопросов. Предполагается утвердить строительство новых 10 школ в Перми и Пермском районе, которые возведут к 2022-2023 гг. Среди социальных вопросов - законопроект о льготном проезде для ветеранов труда Пермского края и пенсионеров, имеющих большой страховой стаж. Льгота установлена до 2023 года, в случае принятия документа она станет бессрочной.
Начнут депутаты с исполнения бюджета за 2020 год, когда влияние на доходы оказали сокращение деловой активности, связанное с пандемией, и снижение цен на нефть и калийные удобрения. Увеличились и расходы на здравоохранение и социальную поддержку людей.
Валерий Сухих, Председатель Законодательного собрания Пермского края: "В целом, считаю, что бюджетная система региона выдержала вызовы минувшего года и продемонстрировала устойчивость. Отказ от бездефицитного бюджета оправдал себя. Мы исполнили все свои социальные обязательства, приняли необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжили реализацию крупных инвестпроектов".

Метки: Власть

Опубликовано: 20.05.2021 в 09:55 в рубрике - Вести Пермь

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← В пермских вузах увеличили число бюджетных мест

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