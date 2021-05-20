В повестке пленарного заседания Заксобрания более 30 вопросов

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты планируют рассмотреть больше 3 десятков вопросов. Предполагается утвердить строительство новых 10 школ в Перми и Пермском районе, которые возведут к 2022-2023 гг. Среди социальных вопросов - законопроект о льготном проезде для ветеранов труда Пермского края и пенсионеров, имеющих большой страховой стаж. Льгота установлена до 2023 года, в случае принятия документа она станет бессрочной.

Начнут депутаты с исполнения бюджета за 2020 год, когда влияние на доходы оказали сокращение деловой активности, связанное с пандемией, и снижение цен на нефть и калийные удобрения. Увеличились и расходы на здравоохранение и социальную поддержку людей.

Валерий Сухих, Председатель Законодательного собрания Пермского края: "В целом, считаю, что бюджетная система региона выдержала вызовы минувшего года и продемонстрировала устойчивость. Отказ от бездефицитного бюджета оправдал себя. Мы исполнили все свои социальные обязательства, приняли необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжили реализацию крупных инвестпроектов".