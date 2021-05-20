В пермских вузах увеличили число бюджетных мест
В 2021 году количество бюджетных мест для выпускников Прикамья составит 5 911 мест в бакалавриате и специалитете – это на 550 больше, чем было выделено в 2020 году. Таким образом, почти половина выпускников Прикамья сможет поступить на бюджет, сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.
Увеличить число бюджетных мест в институтах и университетах дал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в апреле.
«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тыс. бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», – сообщил президент РФ.
Также по поручению президента около 10 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение оборудованием педагогических вузов по всей стране.
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