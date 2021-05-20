Прикамцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса в филиалах МФЦ

Жители Пермского края при посещении многофункциональных центров (МФЦ) для получения госуслуг смогут попутно записываться на прививку от коронавируса. Это можно будет сделать с 20 мая в 55 филиалах и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы». Для этого потребуется только иметь при себе номер страхового медицинского полиса и СНИЛС.

Те, кто уже пользуются личным кабинетом на портале Госуслуг, смогут записаться на прививку самостоятельно, через свой личный кабинет на портале, воспользовавшись гостевыми компьютерами, установленные в филиалах МФЦ. Для этого необходимо в верхней части портала кликнуть на баннер «защити себя и своих близких», далее перейти по ссылке «записаться на вакцинацию», затем ввести необходимые персональные данные и выбрать из списка удобное для посещения медицинское учреждение, а также дату и время процедуры.

Сертификат о прохождении вакцинации появится автоматически в личном кабинете на сайте Госуслуг после введения второй части прививки. Электронная справка содержит QR-код, который можно предъявлять по месту назначения. Также документ, подтверждающий прохождение иммунизации, можно скачать в виде pdf-файла и распечатать, чтобы иметь дополнительно подтверждение на бумажном носителе. Это удобно в тех ситуациях, когда отсутствует доступ в интернет или нет под рукой электронного устройства.