На этой неделе в школах Перми пройдут последние звонки. Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в этом году многие выпускники смогут посетить сразу два торжественных мероприятия.Во второй раз пройдет последний звонок в формате онлайн. «БеZOOMный звонок» начнётся 22 мая в 10:00, выпускников школ будут ждать поздравления, конкурсы и интерактив. Присоединиться к праздничному эфиру смогут дети, родители и выпускники прошлых лет. Подробную информацию о мероприятии можно получить в группе «БеZOOMного звонка» «ВКонтакте».Отпраздновать последний звонок можно будет и собравшись с одноклассниками и учителем в школе или на открытом воздухе. Такие мероприятия должны быть организованы с учетом всех противоэпидемиологических мер. На празднике в школе могут одновременно присутствовать до 30 человек, на мероприятии на открытом воздухе – до 50 человек.