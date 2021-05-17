← Музейная ночь: как в Перми заряжались искусством
В Перми подвели итоги экологической акции «Весенний скворечник-2021» →
На этой неделе в школах Перми пройдут последние звонки
Во второй раз пройдет последний звонок в формате онлайн. «БеZOOMный звонок» начнётся 22 мая в 10:00, выпускников школ будут ждать поздравления, конкурсы и интерактив. Присоединиться к праздничному эфиру смогут дети, родители и выпускники прошлых лет. Подробную информацию о мероприятии можно получить в группе «БеZOOMного звонка» «ВКонтакте».
Отпраздновать последний звонок можно будет и собравшись с одноклассниками и учителем в школе или на открытом воздухе. Такие мероприятия должны быть организованы с учетом всех противоэпидемиологических мер. На празднике в школе могут одновременно присутствовать до 30 человек, на мероприятии на открытом воздухе – до 50 человек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Музейная ночь: как в Перми заряжались искусством
Международный день медицинской сестры отметили в Перми
В Перми из окна выпала 4-летняя девочка
Движение на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова откроют 18 мая
Реконструкция всё масштабнее: в Перми начался ремонт Комсомольской площади
В Губахе прошел форум молодежных избирательных комиссий Прикамья
В Перми по просьбам пассажиров скорректировано расписание 4 автобусов
В Прикамье установлен температурный рекорд
С 17 по 21 мая в Перми состоится «горячая линия» по вопросу доступа к водным объектам
В Прикамье закончили сеять элитный сорт ячменя "Чаплыгин"
Добавить комментарий: