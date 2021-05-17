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Музейная ночь: как в Перми заряжались искусством
Новая экскурсия — каждые полчаса. И так — на протяжении всего дня, рассказывает заведующий оранжереей Александр Дядик. Посмотреть есть на что. В саду наконец расцвели рододендроны.Экскурсия начинается с экологической тропы. Здесь посетителям показывают первоцветы, цветущие рододендроны, рассказывают про рокарии и альпинарии. От природы - к технологиям. В Доме Мешкова открылась экспозиция сотовых телефонов и пейджеров 90-х - 2000-х годов.
Отдельный экспонат - телевизор "Рубин". Он появился в 1957. А годом позже было запущено пермское телевидение.Можно вернуться в советское время. Ретро-Гараж представляет отечественные авто совершенно разного профиля: ИЖ, Москвич, Лада, Волга и ГАЗ-21.Александр Черепанов, директор музея "Ретро-Гараж" : "Представлена линейка представительских автомобилей, которые использовались различными министерствами, первыми лицами обкомов в Советском Союзе".Узнать, кто и чем жил 200 000 лет назад можно в Музее пермских древностей. Здесь можно увидеть кусок зуба трогонтериевого слона, который соизмерим с человеческой рукой.Это только малая часть музеев, присоединившихся к акции. Найти занятие по душе смогли все желающие.
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