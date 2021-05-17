В Перми подвели итоги экологической акции «Весенний скворечник-2021»

В Черняевском лесу подвели итоги экологической акции «Весенний скворечник-2021». Происходило это в игровой форме - на заданную тропу выходили небольшие отряды участников- финалистов, от станции к станции преодолевали подвижные квесты, выполняли творческие задания, разгадывали тематические загадки: «Какие птицы спрятались на дереве?», «Чем можно потушить огонь в лесу?».Акция по сохранению орнитофауны в городских условиях проходит в Перми уже в 12-й раз. Проводят её городской департамент экологии и природопользования вместе с центром допобразования для детей «Луч». В этом году - в 3 этапа. Сначала в школах и детсадах ребята мастерили скворечники, рисовали символ года- птицу копчик, затем фотоколлажи отправляли на суд жюри. И, наконец, в финале самые активные коллективы пригласили на «Экотропу»- для более близкого знакомства с обитателями Черняевского леса. Всего участие приняли более 200 детей.

Татьяна Евсеева, представитель Центр дополнительного образования для детей «Луч»: "Из-за того, что скворечников стало очень много, мы в этом году правила поменяли, и ребята стали развешивать скворечники около своих учебных заведений или даже где- нибудь в садах- огородах. Хозяева у каждого скворечника уже появились, нам даже приходят фотографии, когда скворечники заселены птицами".