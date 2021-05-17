Международный день медицинской сестры отметили в Перми

В Перми отметили Международный день медицинской сестры. В прошлом году этого сделать не получилось, так как в разгар пандемии все без исключения медицинские работники были на передовой. В этом году ситуация позволила сделать паузу на несколько часов - собрать в поликлиниках медсестер и поздравить их с праздником.Сестринский стаж Ольги Волковой — 28 лет. За это время она повидала многое: и времена, когда в больницах было совсем туго, и то, как отрасль пытаются поставить на ноги. Воспоминаний много, сожаления - нет.

Ольга Волкова, медсестра ГБУЗ Пермского края «Городская детская поликлиника №4»: "Ни разу не пожалела! Ни дня! Действительно работать в детской поликлинике интересно, это общение с родителями, с детьми, пациентами. Видишь, как дети приходят сначала больные, потом выздоравливают. Приятно становится людям нести радость". 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. В прошлом году принимать поздравления было некогда. В самые горячие месяцы не разбирались - врач ты или нет. На «антиковидном» фронте любые медицинские руки были в страшном дефиците. Нынче все-таки удалось сделать небольшую паузу и поздравить медсестер с профессиональным праздником.Современная пермская медицина: для пациентов — желание, для власти — цель. Где, в краевой столице или в отдаленной территории, значения не имеет.

Антон Немкин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации: "В Пермском крае планируется закупить порядка 200 автомобилей. Также необходимо уделять особое внимание развитию телемедицины. В общении с людьми, которые этим занимаются, они говорят, что напряженность состава медицинского до 40% удастся снизить только за счет использования информационных технологий".

Лечение по сети - это когда нужные специалисты всегда на связи. Дать консультацию больному, вместе найти выход в сложной ситуации — дело пяти минут. Опыт уже есть. Теперь дело за массовостью. Но это не значит, что теперь все привычные формы работы долой. К пример,у в том же Кировском районе Перми строят новую детскую поликлинику.С нетерпением ждут новенькую поликлинику в своем районе не только дети и их родители, но и медсестра Ольга Волкова. Ровно через 2 года она отметит 30-летний юбилей своей трудовой деятельности.