В Перми из окна выпала 4-летняя девочка. Несчастный случай произошел 16 мая на улице Гайвинская, 58. Ребенок выпал из окна на втором этаже. В результате падения девочка получила травмы, бригада "скорой помощи" доставила ее в в Краевую детскую клиническую больницу.«Пациент получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в КДКБ. Находится в стабильном состоянии. Жизни девочки ничего не угрожает», - сообщили изданию "Комсомольская правда-Пермь" в медицинском учреждении.Напомним, этой весной это уже не первое подобное происшествие. Пермяков вновь предупреждают об опасности нахождения детей дома вблизи окон без присмотра. Основная причина происшествий – незащищённые окна, которые дети могут беспрепятственно открыть. Увеличивает риск москитная сетка на открытом окне, не предназначенная для защиты ребенка от выпадения.