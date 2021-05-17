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В Перми из окна выпала 4-летняя девочка
«Пациент получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в КДКБ. Находится в стабильном состоянии. Жизни девочки ничего не угрожает», - сообщили изданию "Комсомольская правда-Пермь" в медицинском учреждении.
Напомним, этой весной это уже не первое подобное происшествие. Пермяков вновь предупреждают об опасности нахождения детей дома вблизи окон без присмотра. Основная причина происшествий – незащищённые окна, которые дети могут беспрепятственно открыть. Увеличивает риск москитная сетка на открытом окне, не предназначенная для защиты ребенка от выпадения.
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