В Мотовилихе на месте аварийных домов появится школа и 2 детских сада

На месте расселенных аварийных домов в Мотовилихинском районе появятся новая школа и два детских садика. Об этом заявили в администрации Перми. У городских властей большие планы по развитию Мотовилихи. В пределах Соломина, Лебедева и КИМ на месте аварийных домов городские власти намерены строить школу на 1400 мест. Еще в планах два детских сада - на 220 и 140 мест. Мария Норова, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми: "Ограничено улицей Работницы, Лебедева и Циолковского, и квартал вдоль КИМ, здесь также завершается расселение аварийных домов и, соответственно, территории могут быть использованы для размещения социальной инфраструктуры".Таким образом, земля, которая освобождается после сноса изживших себя строений, в перспективе пустовать не будет. Речь не только о Мотовилихе, планомерная работа ведётся по всему городу, который меняется, и жители видят позитивные изменения здесь и сейчас. Ирина Горбунова, депутат Пермской городской думы: "Дети смогут в шаговой доступности пойти в школы, смогут пойти в шаговой доступности в детские сады. И прекрасно, что у нас под это есть и нацпроект, и также вторая программа за счёт бюджета края и города".В 2021 году на расселение аварийного жилья только в Перми будет потрачена рекордная сумма - более трёх миллиардов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов, это в том числе и средства, выделенные по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом Владимиром Путиным.Руслан Сиддиков, начальник отдела расселения жилищного фонда управления жилищных отношений администрации Перми: "Предусмотрено два основных способа переселения, для собственников - выплата возмещения, размер которой рассчитывается, исходя из рыночной стоимости, а для граждан, проживающих по договору социального найма, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение".Таким образом, в этом году планируется расселение порядка 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья, улучшить условия проживания должны более трёх с половиной тысяч человек.Если у пермяков есть вопросы, консультацию можно получить на Горького, 18, в едином центре приёма граждан по вопросам расселения ветхого и аварийного жилья. Можно звонить по телефону 207-50-19, специалисты готовы проконсультировать всех желающих.