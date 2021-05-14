← Сегодня на канале «Россия» премьера шоу «Я вижу твой голос»
В Законодательном собрании обсудили развитие промышленности в Верхнекамье →
В Мотовилихе на месте аварийных домов появится школа и 2 детских сада
Таким образом, земля, которая освобождается после сноса изживших себя строений, в перспективе пустовать не будет. Речь не только о Мотовилихе, планомерная работа ведётся по всему городу, который меняется, и жители видят позитивные изменения здесь и сейчас. Ирина Горбунова, депутат Пермской городской думы: "Дети смогут в шаговой доступности пойти в школы, смогут пойти в шаговой доступности в детские сады. И прекрасно, что у нас под это есть и нацпроект, и также вторая программа за счёт бюджета края и города".
В 2021 году на расселение аварийного жилья только в Перми будет потрачена рекордная сумма - более трёх миллиардов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов, это в том числе и средства, выделенные по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом Владимиром Путиным.Руслан Сиддиков, начальник отдела расселения жилищного фонда управления жилищных отношений администрации Перми: "Предусмотрено два основных способа переселения, для собственников - выплата возмещения, размер которой рассчитывается, исходя из рыночной стоимости, а для граждан, проживающих по договору социального найма, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение".
Таким образом, в этом году планируется расселение порядка 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья, улучшить условия проживания должны более трёх с половиной тысяч человек.
Если у пермяков есть вопросы, консультацию можно получить на Горького, 18, в едином центре приёма граждан по вопросам расселения ветхого и аварийного жилья. Можно звонить по телефону 207-50-19, специалисты готовы проконсультировать всех желающих.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Сегодня на канале «Россия» премьера шоу «Я вижу твой голос»
Выборы онлайн: стартовал последний этап тестирования электронного голосования
В Перми задержали граффитистов, разрисовавших фасад дома на Компросе
В Пермский край идет тропическая жара с Прикаспия
30 лет! Информационная программа "Вести" отмечает юбилей
Погода: в Перми ожидается до +28
30 лет в эфире - ВГТРК отмечает юбилей
На что Пермский край потратил бюджетные миллиарды?
Проверка школ: грубых нарушений не выявлено
Жара: поливомоечные машины охлаждают асфальт
Добавить комментарий: