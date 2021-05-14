В Законодательном собрании обсудили развитие промышленности в Верхнекамье

Развитие промышленности в Соликамске и Березниках сегодня стало главной темой на заседании в Законодательном Собрании Пермского края. Сейчас в Верхнекамье реализуются различные инвестиционные проекты. По инвестиционной программе перед Усольским калийным комбинатом стоит задача добывать по 12 миллионов тонн руды в год. Первые тонны были получены в 2017 году. И рост производства постоянно увеличивается.Роман Федурин, начальник отдела по связям с общественностью ООО «Еврохим»: "В 2020 году произвели более 2 миллионов 200 тысяч калийных удобрений".Об успехах предприятия доложили на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края. Для того чтобы специалистам работалось комфортно, строят жилые дома. В создании инфраструктуры также помогают краевые деньги в рамках реализации специнвестконтракта.В Березниках и Соликамске реализуются 13 инвестиционных проектов, в рамках которых создано 2 145 рабочих мест в металлургической, лесопромышленной, химической, машиностроительной отраслях. В Березниковско-Соликамскую агломерацию входят 10 крупных компаний, которые реализуют краевые инвестпроекты. Одно из перспективных направлений - это производство готовой продукции.Алексей Чибисов, министр промышленности и торговли Пермского края: "Основными предприятиями являются ПАО «Уралкалий», Соликамский магниевый завод, Березниковский содовый завод, корпорация ВСПМО «АВИСМА», Верхнекамская калийная компания, «Соликамскбумпром», «Еврохим» Усольский калийный комбинат, «Сода Хлорат» и другие".В 2018 году в эти предприятия инвестировано более 50 миллиардов рублей или 21% всего объема инвестиций в капитал Пермского края. Сегодня на заседании комитет принял решение рекомендовать правительству Прикамья рассмотреть и дальнейшую реализацию проектов в промышленности и развитии инфраструктуры для этих предприятий.Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Для того чтобы здесь были лучшие кадры — нужно создавать благоприятные условия для жизни. В дальнейшем, возможно, правительство сочтет возможным разработать какие-то специальные меры поддержки для таких социально ответственных предприятий".Правительство Пермского края рассмотрит рекомендации комитета до 1 ноября. Для северных территорий привлечение краевых средств - это возможность улучать условия жизни людей, создавать рабочие места и строить современную инфраструктуру.