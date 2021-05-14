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Сегодня на канале «Россия» премьера шоу «Я вижу твой голос»
По правилам шоу в каждом выпуске участник и его звёздная команда знакомятся с шестью героями. Тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер или сбежавшая невеста: кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик – это и предстоит решить участникам. Задача таинственных незнакомцев – хранить молчание до самого финала, так что звёздам придётся призвать на помощь свой богатый музыкальный опыт и шестое чувство. Ставки высоки: если лжевокалист дойдёт до конца, то солидный денежный приз достанется ему, а если финалист окажется настоящим певцом, то разбогатеет участник. В случае неверного решения он упустит миллион, а звёздный советник исполнит свой хит в дуэте с человеком без слуха и голоса.
Владимир Маркони, ведущий проекта «Я вижу твой голос»: «Когда впросак попадают популярные певцы и певицы, на это очень приятно смотреть. Приятно, что великие тоже ошибаются. Конечно, нам хочется, чтобы участник выиграл миллион, но, когда лжевокалист умудряется всех запутать, прорваться в финал и спеть со звездой, абсолютно не попадая в ноты, в этом тоже есть странный, но интерес».
«Я вижу твой голос» – адаптации популярного во всём мире шоу «I can see your voice». Это музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей. Премьера шоу «I can see your voice» состоялась в Южной Корее в 2015 году, и до сих пор не теряет популярности у корейских зрителей на протяжении уже восьми сезонов. Музыкальное шоу получило номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.
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