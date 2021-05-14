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Выборы онлайн: стартовал последний этап тестирования электронного голосования
Выборы в Госдуму, региональный и городской парламенты состоятся 19 сентября. Решение о проведении онлайн-голосования во время выборов будет принято по результатам тестирования системы.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Чтобы граждане избиратели посмотрели, как работает эта система, попробовали проголосовать за тех или иных кандидатов. И второе — проверка в принципе работоспособности системы с точки зрения нагрузки, технических проблем".
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