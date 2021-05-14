Выборы онлайн: стартовал последний этап тестирования электронного голосования

В Прикамье стартовал последний этап тестирования электронного голосования. В нём уже приняли участие больше 25 тысяч жителей края, всего же заявились свыше 50 тысяч желающих. Во время тренировки полностью воспроизводятся все этапы избирательного процесса: регистрация, голосование и подведение итогов. Проходить все будет до 22.00 часов вечера пятницы.Выборы в Госдуму, региональный и городской парламенты состоятся 19 сентября. Решение о проведении онлайн-голосования во время выборов будет принято по результатам тестирования системы.Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Чтобы граждане избиратели посмотрели, как работает эта система, попробовали проголосовать за тех или иных кандидатов. И второе — проверка в принципе работоспособности системы с точки зрения нагрузки, технических проблем".