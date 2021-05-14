В Перми задержали граффитистов, разрисовавших фасад дома на Компросе

В отдел полиции Ленинского района г. Перми поступило сообщение о том, что на фасаде жилого дома по Комсомольскому проспекту появились граффити. Прибывшие на место полицейские обнаружили аналогичные изображения еще и в нескольких десятках метров - на стенах торгового павильона. Надписи были сделаны черной аэрозольной краской. Жилой дом в текущем году был отремонтирован в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. На его реставрацию выделили несколько миллионов рублей. Не прошло и месяца, как на новых стенах появились изображения."Благодаря просмотру записей с камер видеонаблюдения полиция установила личности нарушителей. Ими оказались пермские студенты в возрасте от 19 до 22 лет. Юноши рассказали, что на стрит-арт их подтолкнул алкоголь. Накануне они употребляли спиртное в компании малознакомых людей, а после этого вооружились баллончиками с краской и пошли самовыражаться. По словам задержанных, они и раньше увлекались граффити, но демонстрировали свое творчество в рамках закон", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.За умышленное повреждение чужого имущества на правонарушителей полиция составила административные протоколы. Кроме этого, управляющая компания, которая обсуживает жилой дом, планирует подать судебный иск в гражданском порядке. Коммунальщики оценили нанесенный ущерб на сумму в 90 тысяч рублей.За текущий год на территории города Перми выявлено около 50 фактов незаконного нанесения граффити. По одному из них в полиции возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».