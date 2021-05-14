В Пермский край идет тропическая жара с Прикаспия

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← 30 лет! Информационная программа "Вести" отмечает юбилей
В Перми задержали граффитистов, разрисовавших фасад дома на Компросе →
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11.05.2021 в 14:57
11.05.2021 в 08:30
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29.03.2021 в 16:35
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