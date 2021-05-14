30 лет! Информационная программа "Вести" отмечает юбилей

30 лет назад в эфир вышла первая информационная программа "Вести". В честь этого в онлайн-режиме состоялся марафон, к которому подключились региональные редакции ВГТРК со всей страны и всего мира - тысячи журналистов. О тех, кто уже три десятка лет делает "Вести".Поздравления с юбилеем звучат правильно — в формате видео-конференц-связи. Их слышат все на едином фронте, которым «Вести» впервые выступили 30 лет назад. А теперь - лидируют в информационном пространстве страны.Олег Добродеев, генеральный директор ВГТРК: "Главное - мы сильны нашим отношением, нашей дружбой и правильным ощущением общности целей, которые мы ставим".На прямой связи — руководство компании, федеральные редакции, зарубежные корпункты и 85 региональных телекомпаний, объединяющие тысячи человек.Рифат Сабитов, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК: "Сегодня мы имеем замечательное оборудование для работы, то есть, все есть, но главное - люди".Одни могут расслабиться, другим - не до того. В «Вестях» работа идет в режиме нон-стоп. Выпуск выходит секунда в секунду. И главный нерв прямого эфира - включение с места событий. Связь может поплыть, а картинка быть должна.Режиссер Любовь Овчинникова давно знает: техника и магия — вещи одного порядка. А режиссерский пульт - как хрупкий мост между событием и зрителем. Удерживается силой воли, и только ей известными молитвами. Прямой эфир рождается на «темной», не медийной стороне телевидения. Именно здесь событие превращается в новость, получает форму и содержание. И начинается это так…"Мне комментарий нужен сегодня, потому что сегодня все произошло!"У новости есть свои герои и истории, а теперь благодаря продюсеру Елене еще и комментарий эксперта. Группа срывается на съемку, работает, автор пишет текст к эфиру, секундная стрелка подгоняет пальцы на клавиатуре, затем на монтаж — и здесь тоже не до изысков. Сюжет монтируют за полчаса, но если очень надо - за 5 минут.В это время ведущий, он же редактор, Константин Шилов уже все вычитал и проверил, расставил сюжеты по выпуску. Время до эфира течет все быстрей, секундная готовность — начали!Главное, чтобы ничего не случилось во время эфира. Иначе — выпуск изменится и сильно, потому что зритель имеет право знать о том, что происходит в эти минуты. Время – ключевое слово в нашей работе. Меняются техника и технология, в студии «Вестей» шикарный свет, плазмы, кругом цифра, а камера помнит и сохраняет главное — вести, они для людей, в этот час или 20 лет назад.