На что Пермский край потратил бюджетные миллиарды?
Ранее губернатор Дмитрий Махонин говорил, что при разработке проекта бюджета краевые власти исходили из нескольких ключевых принципов: сохранение социальных обязательств, развитие государственно-частного партнерства и взвешенной долговой политики.
В общей сумме расходы Пермского края в 2020-м составили 175 млрд рублей. Парламентарии уверены, с каждым годом освоение средств необходимо увеличивать.
Что касается доходов, в прошлом году они выросли и составили 155 млрд рублей. Треть от этой суммы — федеральные средства. Их поступление в региональный бюджет выросло в два раза.
Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края: "С учетом корректировки и поддержки федерального бюджета, бюджет Пермского края остался финансово устойчивым".По итогам прошлого года дефицит бюджета составил 20 млрд рублей. Большая часть этих средств была потрачена на борьбу с коронавирусом. По мнению спикера Заксобрания, несмотря на увеличение долговых обязательств, бюджет края остался сбалансированным.
Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Увеличение средств путем привлечения заемных средств позволило выполнить все социальные обязательства перед гражданами, принять необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжить реализацию крупных инвестпроектов».
Один из самых приоритетных и значимых — сфера образования. В ближайшие три года в Пермском крае планируется построить 25 школ. В Соликамске, например, уже в этом году будет построен новый корпус гимназии на 825 мест.
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