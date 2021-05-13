На что Пермский край потратил бюджетные миллиарды?

В Законодательном собрании прошли публичные слушания по исполнению бюджета Пермского края в прошлом году. Согласно отчету, пять нацпроектов оказались исполнены на сто процентов. Куда тратили деньги?«Культура» — в прошлом году один из пяти нацпроектов, исполненных в Пермском крае на сто процентов. Об этом на публичных слушаниях в Заксобрании доложили члены правительства депутатам регионального парламента. Остальные нацпроекты исполнены в среднем на 90 процентов и больше. Речь касается и социальной сферы.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "По итогам 2020 года освоено было 30 с половиной миллиардов рублей. Исполнение составило почти 97 процентов. Мы прибавили почти 6,5 миллиардов рублей на меры социальной поддержки".Ранее губернатор Дмитрий Махонин говорил, что при разработке проекта бюджета краевые власти исходили из нескольких ключевых принципов: сохранение социальных обязательств, развитие государственно-частного партнерства и взвешенной долговой политики.В общей сумме расходы Пермского края в 2020-м составили 175 млрд рублей. Парламентарии уверены, с каждым годом освоение средств необходимо увеличивать.Что касается доходов, в прошлом году они выросли и составили 155 млрд рублей. Треть от этой суммы — федеральные средства. Их поступление в региональный бюджет выросло в два раза.Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края: "С учетом корректировки и поддержки федерального бюджета, бюджет Пермского края остался финансово устойчивым".По итогам прошлого года дефицит бюджета составил 20 млрд рублей. Большая часть этих средств была потрачена на борьбу с коронавирусом. По мнению спикера Заксобрания, несмотря на увеличение долговых обязательств, бюджет края остался сбалансированным.Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Увеличение средств путем привлечения заемных средств позволило выполнить все социальные обязательства перед гражданами, принять необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и продолжить реализацию крупных инвестпроектов».Один из самых приоритетных и значимых — сфера образования. В ближайшие три года в Пермском крае планируется построить 25 школ. В Соликамске, например, уже в этом году будет построен новый корпус гимназии на 825 мест.