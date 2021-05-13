Проверка школ: грубых нарушений не выявлено
После трагических событий в Казани в Прикамье начались массовые проверки систем безопасности во всех учебных заведениях. В первую очередь смотрят, насколько хорошо работает охрана на входе. В Перми за неделю предстоит обойти около 500 объектов. Проверяют все: видеонаблюдение, турникеты, рамки металлоискателей, входные группы, заборы и тревожные кнопки. Рената Шарипова, начальник управления имущественным комплексом департамента образования администрации Перми: "По результатам проверки хочу сказать, что на сегодняшний день, на текущий час проверено около 15 школ. Пропускной режим везде соответствует нормам, грубых нарушений на сегодняшний день пока нет".
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