30 лет в эфире - ВГТРК отмечает юбилей
Сегодня Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания является крупнейшим российским медиахолдингом и лидером информационного вещания. В состав ВГТРК входят общенациональные и тематические теле- и радиоканалы («Россия 1», «Россия 24», «Россия-Культура», «РТР-Планета», «Радио России», «Маяк», «Вести FM» и др.), корпункты по всему миру, а также региональные филиалы, в том числе ГТРК "Пермь".
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