Жара: поливомоечные машины охлаждают асфальт

В Перми из-за жаркой погоды подрядчики стали чаще мыть улицы. Дополнительное увлажнение требуется для охлаждения дорожного полотна, которое под длительным воздействием солнечных лучей подвержено деформации."Для того чтобы горожанам было легче дышать, мы увеличили интенсивность полива городских улиц. В цикличном режиме спецмашины проводят полив проезжей части и газонов. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – рассказал заместитель директора подрядной организации Александр Коньшин.В Мотовилихинском районе на улично-дорожной сети Мотовилихинского района задействовано три крупногабаритные поливочные машины со специальным оборудованием. Ежесуточно на полив уходит от 90 до 100 тонн воды. Кроме того, на улицах работают вакуумно-подметальные машины (дорожные пылесосы), которые собирают смёт и мусор с прилотковой части дорог, очищают заездные и парковочные карманы.