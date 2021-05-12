«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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11.05.2021 в 14:57
11.05.2021 в 08:30
30.04.2021 в 09:45
30.04.2021 в 09:16
26.04.2021 в 15:40
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.05.2021
Куда пойти учиться: приёмная кампания и бюджетные места в прикамских вузах
Пик майской жары ожидается в выходные
Пермяки стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира по хоккею
Быстрее, выше, сильнее: как в Прикамье поддерживают спорт и здоровый образ жизни
Школы Перми проведут онлайн-встречи с родителями будущих первоклассников
В ГИБДД на бульваре Гагарина закрыли регистрационный отдел
На территории Завода Шпагина появится сад реликтовых растений
Детские оздоровительные лагеря готовятся к открытию
Медицинский десант: в Кизеле, Гремячинке и Губахе работает выездная поликлиника
В Перми мужчина выломал дверь и спас малыша от падения с четвёртого этажа
В Перми дорожную разметку нанесли в выдолбленные ямы
Сотрудники краевого МВД присоединились к Всероссийской акции «Фронтовые бригады»
В Перми состоялся пробег ретроавтомобилей
В Чусовом устроили автомобильный флешмоб
Приёмная кампания стартовала в ПГАТУ
В Закамске чуть не выпал из окна годовалый ребенок
Более 72 тысяч жителей Прикамья уже проголосовали за объекты благоустройства
На улице Пионерской ограничено движение транспорта
В пермских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Казани
13 парадных расчетов и 2 тысячи военных: торжественное прохождение войск Пермского гарнизона
Жители Прикамья поздравили ветеранов с Днем Победы
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Куда пойти учиться: приёмная кампания и бюджетные места в прикамских вузах
Быстрее, выше, сильнее: как в Прикамье поддерживают спорт и здоровый образ жизни
Школы Перми проведут онлайн-встречи с родителями будущих первоклассников
В ГИБДД на бульваре Гагарина закрыли регистрационный отдел
На территории Завода Шпагина появится сад реликтовых растений
13 парадных расчетов и 2 тысячи военных: торжественное прохождение войск Пермского гарнизона
Жители Прикамья поздравили ветеранов с Днем Победы
Спасибо за подвиг!
Расселение аварийного жилья в Прикамье ведется с годовым опережением
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.05.2021
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