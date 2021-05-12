Куда пойти учиться: приёмная кампания и бюджетные места в прикамских вузах
Желающие поступить в аграрный вуз уже начали подавать документы. Согласно новым правилам приёма, теперь абитуриенты могут это сделать еще до сдачи единого госэкзамена.
Алёна Ерёменко, и.о. начальника управления по работе с абитуриентами ПГАТУ: "Когда будут результаты экзаменов, они автоматически появятся на нашем сайте. Мы начинаем приемную кампанию раньше, чтобы выпускники прошлых лет успели подать документы и поступили в общем потоке".В этом году аграрный университет готов принять 877 студентов на бюджетные места - как на очную, так и на заочную формы обучения, причем в вуз ездить необязательно.Практика, зарекомендовавшая себя в пандемию, не прошла даром. В этом году прием документов также осуществляется через интернет. Например, на сайте аграрного университета для этого существует специальный раздел.
В других пермских вузах подготовка такая же активная. В этом году в регионе свои двери для абитуриентов откроют больше 30 учреждений. Высшая школа экономики, например, планирует зачислить 239 студентов на бюджетные места. Среди новых направлений — обучение дизайну, межкультурная коммуникация в бизнесе.В классическом университете на бюджетные места ждут около полутора тысяч ребят. Из новшеств — планируется открытие почти 30 новых направлений.
Сергей Макаров, проректор по учебной работе ПГНИУ: "Одной из фишек этого года является увеличение количества педагогического образования. Университет в последние годы возрождает педобразование".В пермском Политехе в период летней приемной кампании студенты планируют организовывать прогулки по комплексу для будущих абитуриентов. Ребята смогут посетить учебные корпуса, общежития, спортплощадки и почувствовать себя настоящими студентами. Всего же в этом году университет готовит больше полутора тысяч бюджетных мест.
Руслан Гарифзянов, ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ: "В этом году мы принимаем абитуриентов по новым направлениям специальности на строительном факультете, «строительство уникальных зданий и сооружений», 25 бюджетных мест в этом году".
Прием документов в большинстве Вузов стартует во второй половине июня. Полный перечень необходимых документов можно найти на официальных сайтах учебных учреждений.
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