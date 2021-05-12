Школы Перми проведут онлайн-встречи с родителями будущих первоклассников

Сегодня в рамках приёмной кампании в 1-е классы школы Перми проведут для родителей онлайн-встречи, где будут обсуждаться возможные трудности первого года учёбы, а также предпочтительный режим дня первоклассника.Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, онлайн-встречи проводятся для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе и подготовиться самим к новому этапу в жизни ребёнка. Важно, чтобы родители чувствовали поддержку в этот непростой период и знали всю необходимую информацию о ходе приёмной кампании.В онлайн-встречах будут участвовать эксперты, узкие специалисты, педагоги начальных классов. Будет представлен понятный и полезный материал, родители смогут задавать интересующие их вопросы в чате.Каждая школа проведёт встречу по своему расписанию. Узнать, в какое время состоится онлайн-встреча и как принять в ней участие, можно на сайте конкретной школы.В дальнейшем для родителей будущих первоклассников состоятся онлайн-встречи 26 мая и 9 июня, где будут обсуждаться способы формирования у ребёнка желания учиться и мотивации к получению знаний.