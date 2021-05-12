Быстрее, выше, сильнее: как в Прикамье поддерживают спорт и здоровый образ жизни

В краевой школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду построили новое здание, после капитального ремонта скоро должны запустить канатную дорогу. Об этом было заявлено во время "системного часа" у главы региона. Что еще планируют сделать для обеспечения здорового образа жизни?Держать баланс на снаряде учится 8-летняя Софья Розанова. На тренировки по горным лыжам девочка самостоятельно ездит на автобусе из Полазны в деревню Константиновка.

Софья Розанова, воспитанница ГБУ ПК СШОР по горному спорту и сноуборду: "Надо долго заниматься и устоять на лыжах, чтобы не упасть". При условии регулярных тренировок первые успехи появятся уже через пару лет, говорит тренер Егор Махов. Воспитанники краевой школы олимпийского резерва поступательно освоят пять склонов - от ученического в лесу до спортивного, высотой в 350 метров. На самом спортобъекте, тем временем, идёт масштабная модернизация. Александр Красуляк, директор СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду: "Построено, смонтировано модульное здание площадью 400 квадратных метров, в котором располагаются спортивные классы, просторный холл".

В новом учебном году в распоряжении фельдшера поступает: дифибрилятор, кардиограф, оборудованный всем необходимым физкабинет. В здании школы теперь есть тёплые раздевалки с сушилками, залы для конференций, комнаты для хранения инвентаря.

А таких ратраков на всю Россию всего три штуки, два обслуживали Универсиаду в Красноярске. Этот, совсем новенький, в зимнюю пору утюжит прикамские склоны. Внизу идёт демонтаж старой канатной дороги. Появится новая, современная, бугельного типа. Обещают, что пропускная способность будет 1200 человек в час.

Несмотря на пандемию, в Пермском крае продолжают развивать спортивную инфраструктуру, в том числе, для спорта высших достижений. В 2020 году реконструировали и открыли 141 объект. Уже в этом году построят ещё 41 общедоступную площадку. Из краевого бюджета на эти цели выделено 72 млн рублей. Жители края видят эти позитивные изменения уже сегодня, здесь и сейчас.Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Для активного занятия нашего населения физической культурой и спортом мы хотим построить в 33 образованиях. Соответственно, 66 спортивных залов отремонтировать, из них 57 - это залы внутри школ".

Контроль за такими стройками, в том числе, стал темой обсуждения во время системного часа с губернатором. Дмитрий Махонин выделил три направления, по которым идёт возведение объектов - шаговой и массовой доступности, а также крупные. Дмитрий Махонин, губернатора Пермского края: "Из госэкспертизы получим проект универсального дворца спорта на 10 тысяч мест, вопросы, связанные с завершением проектирования стадиона «Энергия», проектируем мы и стадион «Юность», и дворец спорта «Орлёнок». Все-таки мы понимаем, что занятия спортом - это и качество жизни, и продолжительность жизни, и многое что с этим связанно".

Что касается горнолыжных склонов в Константиновке, их дальнейшая реконструкция пойдёт так же в двух направлениях: для подготовки профессиональных спортсменов, и досуговом - для свободного катания всех желающих.