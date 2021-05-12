В ГИБДД на бульваре Гагарина закрыли регистрационный отдел

На бульваре Гагарина закрыли регистрационный отдел ГИБДД. Больше здесь выдавать государственные номера на автомобили не будут, а вот получить или обменять водительское удостоверение по-прежнему можно. Для этого, правда, рекомендуют воспользоваться электронной записью, на которой можно еще и сэкономить. Осмотр и регистрация автомобилей теперь производятся только на улице Спешилова 107/3 .В порядке живой очереди в ГИБДД на бульваре Гагарина можно получить права, обменять просроченные или оформить международные. Зарегистрировать машину здесь больше нельзя. Ирина Скоблина: "Нужно своевременно, конечно, всех предупреждать, что отсюда убрали. Потому что при мне несколько человек подошло — приехали именно на регистрацию ТС, а так — думаю, наоборот, будет удобнее, если всё будет в одном месте".Осмотр и регистрация автомобилей теперь только на улице Спешилова. Впервые со зданием в Камской долине пермяки познакомились в 2012 году. Тогда основное — в Мотовилихе — дало трещину. За Каму полицейские переехали по договорённости с «Экс-Авто», после банкротства компании в 2016 году РЭО пришлось вернуться на бульвар Гагарина. Теперь путаницу решили окончательно ликвидировать: в Мотовилихе — сдача экзаменов, получение прав, выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию машины. За Камой — осмотр и регистрация.Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Пермского края: "Это сделано исключительно для удобства граждан, мы разграничили две эти госуслуги по линии Госавтоинспеции. Полностью перенесли на Спешилова, 107/3 регистрацию ТС и осмотр. Туда переведены сотрудники, которые здесь, на бульваре Гагарина, 80, осуществляли услуги по регистрации ТС". На площадке осмотра в ГИБДД на Спешилова сегодня работают сразу пять человек.Большинству автомобилистов нововведения по душе, как и сама площадка.Евгений Батищев: "Смотрите, как здесь просторно, сколько места, можно съездить какие-то вещи купить для автомобиля на авторынке. На бульваре ничего не купить, всегда пробки, заехать трудно — площадка для ожидания маленькая, всегда была проблема припарковаться. Я только поддерживаю". Что касается очередей на оформление бумаг и получение номеров, сегодня их не было.Можно встать в «живую очередь» - вызвать обещают в течение нескольких минут, либо записаться на точное время.Ещё более надёжный и экономичный вариант — регистрация с помощью портала Госуслуги: удобное время можно выбрать заранее, а при оплате госпошлины даётся скидка 30%.