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На территории Завода Шпагина появится сад реликтовых растений
Территорию планируется разделить на несколько функциональных зон. Появится дворик Стрит-арта, театральный и музейный дворики, центральная аллея, зона арт-объектов, а также городская площадь, центральная поляна со сценой, детская палеонтологическая площадка, сад реликтовых растений, Тропа Мурчисона и пешеходные дорожки и спуски.
В мае-июне текущего года власти планируют объявить конкурсные процедуры по определению подрядчика для благоустройства территории Завода Шпагина. Строительно-монтажные работы на объекте будут проходить в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.
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