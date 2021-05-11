13 парадных расчетов и 2 тысячи военных: торжественное прохождение войск Пермского гарнизона
«9 Мая – особенный день, который символизирует для всех нас вот уже 76 лет мирной жизни, большого созидательного труда и огромной благодарности старшему поколению. На передовой линии фронта или у станка на пермском заводе – вы сделали все возможное, чтобы победить врага. Каждый из вас сражался не на жизнь, а на смерть за свою страну и свой народ. Совершив великий подвиг, вы вернулись к своим семьям и продолжали достойно трудиться во имя будущего своих детей и внуков. Искренне благодарю вас за мир, который вы нам подарили, за пример огромного мужества и истинного патриотизма. Здоровья и благополучия вам", – отметил глава Перми Алексей Демкин. Под музыкальную композицию «Священная война» происходит вынос Государственного флага России и знамени Победы. Вслед за этим — объезд войск принимающим парадом и поздравление личного состава с Днем Победы. На плацу – почти 2 тысячи участников.
Командующий парадом — генерал-майор Николай Братухин, принимающий парад — генерал-майор Виктор Батмазов.Прохождение пеших колонн парадного расчета торжественным маршем открывает рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища войск Национальной гвардии имени Героя России Фёдора Кузьмина.Впервые в истории пермских парадов в отдельную коробку выстроена группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Дальше идут воспитанники Президентского кадетского училища, офицеры и курсанты Пермского военного института войск Национальной гвардии, военнослужащие войсковой части № 88-503, офицерский состав Главного управления МВД России по Пермскому краю.Также в параде принимают участие курсанты Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний, ее сотрудники. Главное управление МЧС России, кадеты пермского лицея № 1 имени Генералиссимуса Суворова», уже несколько лет в строю — члены Всероссийского патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Продолжает шествие военная техника. Всего представлено 18 единиц. Все - образцы из Пермского военного института войск национальной гвардии. Завершает парад на плацу бывшего Военного авиационного технического училища сводный оркестр. Парад сопровождали музыканты сразу четырех коллективов.Согласно последним соцопросам, День Победы стал самым популярным праздником в России! Он обошел даже Новый год.
Нет такой семьи в России, которой бы не коснулась та страшная война. Поэтому 9 Мая – по-настоящему общий праздник. С Днем Великой Победы! Низкий вам поклон, ветераны!
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