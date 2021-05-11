Жители Прикамья поздравили ветеранов с Днем Победы

В преддверии 9 мая активисты молодой гвардии «Единой России» «Волонтеры Победы» раздали на улицах Перми порядка 60 тысяч Георгиевских лент. В краевой столице также прошли несколько традиционных общественных акций. Среди них такие, как «Окна Победы», концерты во дворах ветеранов, а также «Гимн Победы» - мероприятие, прошедшее впервые.Под свист пуль и вопреки страху смерти. Всю Великую Отечественную Раис Мамлеев перевозил автоматы для солдат на фронте. Тот долгожданный День Победы он встретил за рулем в Прибалтике.Раис Мамлеев, ветеран Великой Отечественной войны: "Подъезжаем, стрельба идет! Думаешь, без нас что ли в наступление пошли. В чем дело? Они говорят: все, война кончилась!"Фронтовыми историями делится с пермскими суворовцами. Вместе с ними благодарность за мирное небо над головой выражает ветерану лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев. Вопреки продолжающейся пандемии День Победы в этом году проходит масштабно. У одних под окнами музыкальные коллективы поздравляют фронтовиков, у других – сами окна говорят о Великой Победе. Запущенная во время самоизоляции акция теперь стала ежегодной.Житель Перми: "Мы это делаем для того, чтобы люди видели, что мы не забыли о Великой Отечественной войне".Присоединились пермяки и к другому флешмобу. Гимн Победы на улицах города звучит из уст горожан. Те, кто не поют – слушают. Голос победы доносится, в том числе из громкоговорителей. «Маршрут Победы» идет через весь город. Песни тех времен сегодня слышит каждый житель Перми.Евгений Тверетинов, художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Эти песни наполнены особой энергетикой. Важно напоминать и молодежи именно о том, какие события сегодня нас окружают". И уже ставшая традиционной акция раздачи Георгиевских лент. За выходные активисты молодой гвардии «Волонтеров Победы» выдали больше 60 тысяч штук во всех территориях Прикамья.Вячеслав Григорьев, руководитель отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае: "9 мая – это великий праздник для всей страны. Каждый из жителей причастен к победе. Это общая победа, общий праздник". Но все же главный подарок ветеранам – это забота, о которой помнят не только 9 мая. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин, выражать благодарность ветеранам и труженикам тыла, гордиться и заботиться о них мы должны постоянно, каждый день.