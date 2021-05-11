Спасибо за подвиг!

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса многие ветераны Великой Отечественной войны в этом году приняли решение не посещать общественные мероприятия, остаться дома в кругу семьи. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился создать канал для видеоконференцсвязи, чтобы лично поздравить людей, которые ковали победу на фронтах и в тылу.В 1943 году Аркадия Вахрушева призвали в армию. Нести службу он отправился за тысячи километров от дома – на Тихоокеанском флоте. Весть о капитуляции Германии получил на острове Русский, спустя несколько месяцев пришлось участвовать в Маньчжурской операции. Боевую задачу ветеран выполнял в Японском море.Отслужив на флоте, ветеран переехал в Прикамье. Много работал, обзавелся семьей, и из поколения в поколение передавалась любовь отца к музыке. Еще до войны он начал играть на гитаре. Сейчас инструмент в руки он не берет, сыграл сын Евгений.А ещё родственники хранят рассказы Аркадия Григорьевича о годах службы, причём некоторые истории вспоминают со смехом. Как, например, однажды, заняли маяк, нашли там японские пластинки и решили послушать.Евгений Вахрушев: "Наши войска то подумали - японцы на маяке! Давай окружать, чуть ли там боевые действия не начались".В праздничные майские дни приходят открытки и раздаются телефонные звонки, а ещё на связь с Аркадием Вахрушевым вышел глава региона Дмитрий Махонин, в режиме видеомоста он поздравил пермских ветеранов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Большое вам человеческое спасибо за ваши подвиги, за вашу деятельность, и после, в мирное время, хотел сказать, что живём мы сейчас мирно благодаря тому, что делало ваше поколение!"А ещё Дмитрий Махонин обещал помочь с восстановлением утраченных наград. Кроме того, губернатор не раз отмечал, что внимание ветеранам должно быть постоянным, не только в праздничные дни. Анастасия Воробьёва, заместитель начальника отдела по Кировскому району г. Перми Министерства социального развития Пермского края: "На территории Кировского района проживает 23 участника Великой Отечественной войны, 19 жителей блокадного Ленинграда, 11 несовершеннолетних узников. К каждому из них прикреплён социальный участковый".И так по всему краю - ветераны получают ежегодные выплаты, медицинскую помощь, решаются вопросы с жильём, если необходимо с ремонтом. Что касается Аркадия Вахрушева - вниманием он не обделён со всех сторон - родственники рядом, у ветерана, кстати, четверо внуков и восемь правнуков.