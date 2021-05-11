Расселение аварийного жилья в Прикамье ведется с годовым опережением
В 2019-2021 гг. планировалось расселить 216,77 тыс. кв. метров, где проживали более 12 000 граждан. На 15 апреля этот план уже выполнен на 131%. В благоустроенное жилье с начала 2019 года переселены 15 880 человек, которые ранее проживали в аварийном жилфонде общей площадью 246,7 тыс. кв. метров.
Пермский край – один из регионов, где расселение аварийного жилья ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также в рамках региональной профильной программы. Кроме того, реализуются мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии в Березниках. Только в рамках нацпроекта и регпрограммы до 2025 года в общей сложности планируется расселить еще порядка 400 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить около 27 тыс. человек.
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