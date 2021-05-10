Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми 15 и 16 мая изменится движение нескольких автобусных маршрутов

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.05.2021

смотреть видео

Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 10.05.2021 в 22:18 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми 15 и 16 мая изменится движение нескольких автобусных маршрутов

В канун Победы в Кудымкаре прошла встреча ветеранов с представителями властей

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.05.2021

По участкам улиц Мотовилихи временно закроют движение транспорта

Ко Дню Победы "Россия 1" покажет документальный фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных"

В Перми с завершением отопительного сезона стартует первый этап опрессовок

В Перми - генеральная репетиция торжественного прохождения войск

9 мая ограничат движение транспорта на площади Карла Маркса

«Робостанция» в Чернушке: интересно будет всем

В Перми начался ремонт улицы Якутской


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми 15 и 16 мая изменится движение нескольких автобусных маршрутов

Обратите внимание

в Перми

Мэрия Перми заключает договоры на работу летних кафе
Мэрия Перми заключила первые пять договоров на работу летних кафе. Они будут располагаться на тех же местах, что и в прошлом году. Еще 12 мест будут внесены в схему размещения НТО, и по ним пройдут торги. Договор с арендаторами кафе заключается на 5 месяцев - с мая по сентябрь включительно. Рестораны, которые открывают летние веранды, могут это сделать без прохождения конкурсных процедур. Достаточно согласовать внешний вид веранды и внести ее в схему размещения нестационарных объектов. 
30.04.2021 в 09:45

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Началась разработка проектов достройки трех проблемных домов Перми
Фондом защиты прав дольщиков Пермского края заключены контракты на разработку проектно-сметной документации для достройки трех проблемных домов, расположенных по пр. Декабристов, 97, ул. Адмирала Ушакова, 34, ул. Кировоградской, 68а.
30.04.2021 в 09:16

Метки: Общество, Экономика, в Перми

В ПФО дан старт началу нового сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В сезоне 2020-2021 гг. заявки на конкурс подали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. В их числе – два представителя Пермского края. Это молодежный театр при Пермском государственном национальном исследовательском университете (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б.Л. Васильева). Сегодня Пермский край начал готовиться к третьему сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Напомним, в рамках фестиваля ежегодно проводятся конкурсы для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.
26.04.2021 в 15:40

Метки: Культура, в Перми

Великий и ужасный Сальвадор Дали - в Перми
Центральный выставочный зал представляет уникальную выставку, где обычные форматы зрительского восприятия сочетаются с мультимедийными экспозициями. Это как раз тот случай, когда один раз лучше увидеть.
13.04.2021 в 15:15

Метки: Культура, в Перми

21-летний лихач извинился перед жителями Перми
Инспекторы ГИБДД задержали и доставили в отдел для беседы 21-летнего лихача. Молодой человек любил грубо нарушать правила дорожного движения. Практически каждый такой случай он снимал на камеру и выкладывал ролики в Сеть. Один из возмущенных пользователей сделал видеоподборку антиподвигов, которая привлекла внимание инспекторов.
13.04.2021 в 14:40

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

В России

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.
16.04.2021 в 12:59

Метки: Спорт, В России

В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Подрядная организация приступила к демонтажу покрытия тротуаров. В сквере выполнят устройство наружного освещения, обновят зелёные насаждения, установят новые малые архитектурные формы. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.
15.04.2021 в 16:53

Метки: В России

В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов
В Прикамье проходит региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Команды-победители представят Пермский край на окружном заключительном этапе в сентябре этого года в Саранске.
31.03.2021 в 11:33

Метки: Образование, В России

У робота в МФЦ закончился испытательный срок
У виртуального консультанта, роботизированного голосового помощника, который в январе 2021 года был внедрен в контактном центре МФЦ Пермского края, закончился испытательный срок работы. Пилотирование нового сервиса прошло успешно. Только в марте робот принял более 15,4 тыс. звонков, взяв на себя почти 70% обращений, поступающих в call-центр.
30.03.2021 в 08:30

Метки: Наука и техника, В России

В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России
В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России Олег Матыцин. Поездка была приурочена к прошедшему в Прикамье финалу Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
29.03.2021 в 16:35

Метки: Спорт, Общество, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.05.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.05.2021

В Свердловском районе Перми на пожаре в частном доме погибли женщина и ребёнокВ Свердловском районе Перми на пожаре в частном доме погибли женщина и ребёнок

В Кировском районе Перми огонь с травы распространился на садовые домаВ Кировском районе Перми огонь с травы распространился на садовые дома

В Перми 15 и 16 мая изменится движение нескольких автобусных маршрутов В Перми 15 и 16 мая изменится движение нескольких автобусных маршрутов

В Перми закрывают отдел регистрации ГИБДД на бульваре ГагаринаВ Перми закрывают отдел регистрации ГИБДД на бульваре Гагарина

Где в Перми суши с бесплатной доставкой?Где в Перми суши с бесплатной доставкой?

На платформе «СМОТРИМ» проходит уникальный телемарафон «Одна на всех»На платформе «СМОТРИМ» проходит уникальный телемарафон «Одна на всех»

В Перми почтили память тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войныВ Перми почтили память тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны

Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» в Перми с нетерпением ждёт горожанЯрмарка «От Абхазии до Камчатки» в Перми с нетерпением ждёт горожан

В Кудымкаре местные жители возложили цветы к памятнику ПистикуВ Кудымкаре местные жители возложили цветы к памятнику Пистику

В канун Победы в Кудымкаре прошла встреча ветеранов с представителями властейВ канун Победы в Кудымкаре прошла встреча ветеранов с представителями властей

Фронтовиков и тружеников тыла поздравили все предприятия и организации Пермского краяФронтовиков и тружеников тыла поздравили все предприятия и организации Пермского края

Праздничный салют по случаю Дня Победы в Перми будет дан с территории базы «Летающий лыжник»Праздничный салют по случаю Дня Победы в Перми будет дан с территории базы «Летающий лыжник»

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.05.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.05.2021

По участкам улиц Мотовилихи временно закроют движение транспортаПо участкам улиц Мотовилихи временно закроют движение транспорта

Ко Дню Победы "Россия 1" покажет документальный фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных"Ко Дню Победы "Россия 1" покажет документальный фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных"

В Перми с завершением отопительного сезона стартует первый этап опрессовокВ Перми с завершением отопительного сезона стартует первый этап опрессовок

В Перми - генеральная репетиция торжественного прохождения войскВ Перми - генеральная репетиция торжественного прохождения войск

9 мая ограничат движение транспорта на площади Карла Маркса

«Робостанция» в Чернушке: интересно будет всем «Робостанция» в Чернушке: интересно будет всем

В Перми начался ремонт улицы ЯкутскойВ Перми начался ремонт улицы Якутской

Осторожно: грядки! Как не подорвать здоровье на огороде Осторожно: грядки! Как не подорвать здоровье на огороде

В Перми подвели итоги Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского округаВ Перми подвели итоги Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского округа

Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия: пермские онкологи лечат светомФлуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия: пермские онкологи лечат светом

В связи с закрытием Бродовского тракта изменена схема движения автобусовВ связи с закрытием Бродовского тракта изменена схема движения автобусов

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную