В Перми 15 и 16 мая изменится движение нескольких автобусных маршрутов

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова с 15 мая до 05:00 17 мая будет временно закрыт сквозной проезд по улице Пушкина. В связи с этим движение автобусов будет изменено.Маршруты № 3, 4, 30, 32, 36, 55, 67, 77 в направлении Центрального рынка будут следовать по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина — и далее по обычному пути. В противоположную сторону автобусы пойдут по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Революции, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина (далее – по привычному маршруту).Маршруты № 1, 19, 45, 59, 74 в направлении Центрального рынка будут следовать по Комсомольскому проспекту, улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина (далее – как обычно), в обратную сторону – без изменений.