В Перми 15 и 16 мая изменится движение нескольких автобусных маршрутов
Маршруты № 3, 4, 30, 32, 36, 55, 67, 77 в направлении Центрального рынка будут следовать по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина — и далее по обычному пути. В противоположную сторону автобусы пойдут по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Революции, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина (далее – по привычному маршруту).
Маршруты № 1, 19, 45, 59, 74 в направлении Центрального рынка будут следовать по Комсомольскому проспекту, улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина (далее – как обычно), в обратную сторону – без изменений.
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