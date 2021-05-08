В канун Победы в Кудымкаре прошла встреча ветеранов с представителями властей

В канун Победы в Кудымкаре прошла традиционная встреча ветеранов с представителями властей. Муниципалитет представляла глава города Наталья Стоянова, краевой парламент - депутат от Коми-Пермяцкого округа Вагаршак Сарксян.За праздничным столом был чуть ли не весь состав совета ветеранов Коми-Пермяцкого округа. Такие встречи с депутатом Законодательного собрания Пермского края Вагаршаком Сарксяном проходят постоянно. В первую очередь обсуждают дальнейшее развитие территории.Строительство и благоустройство памятников героям Великой Отечественной войны - это полномочия городской администрации. Глава присутствовала на встрече, и проблемные ситуации обещали исправить. Действия исполнительной власти парламентарий проконтролирует. В том числе и ремонт моста через реку Иньва, его должны были сделать еще в прошлом году.Наталья Стоянова, глава города Кудымкара: "Зайти с нормальным подрядчиком. Мост чтобы до 30 сентября у нас был сдан в эксплуатацию".Другая проблема - нехватка врачей. По словам депутата, сейчас готовятся новые кадры в вузах, в округ приедут 17 специалистов. Еще один способ привлечения медицинских работников - это повышение суммы выплат по программе «Сельский врач».Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Просят до двух миллионов, чтобы можно было купить жилье. Мы сейчас с правительством этот вопрос, достаточно активная дискуссия, пытаемся убедить что надо поднять, сделать 2 млн рублей. Если сделаем, это дополнительные возможности еще кого-то привлекать".На торжественной части все участники возложили красные гвоздики к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны.Из Коми округа на войну было призвано 32 тысячи человек. Всем, кто помогал приближать победу, в центре города открыли Парк Победы.В завершении встречи Вагаршак Сарксян принял участие в городской эстафете на приз газеты «Парма». Её проводят с 1940 года, и даже в годы Великой Отечественной Войны спортсмены боролись за победу на городских улицах.