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По участкам улиц Мотовилихи временно закроют движение транспорта →
Ко Дню Победы "Россия 1" покажет документальный фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных"
Фильм, по признанию автора, повествует о всех российских семьях, потерявших на войне своих близких. Премьера документального фильма - 8 мая на телеканале "Россия1" в 11:30.
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