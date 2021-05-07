В Перми с завершением отопительного сезона стартует первый этап опрессовок

В Перми сегодня завершается отопительный сезон. Энергетики «Т плюс» уточняют, что отключение тепла будет происходить поэтапно, в учетом погодных условий и по мере поступления заявок от ТСЖ, управляющих компаний или администраций тех или иных социальных учреждений.Параллельно специалисты энергокомпании приступают к гидравлическим испытаниям и ремонту тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на плотность и прочность, которая необходима для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики опрессовки согласованы и направлены в администрации районов, а так же УК и ТСЖ.Первая большая реконструкция тепломагистрали начнется 11 мая с ул. Пионерской. На участке от Глеба Успенского до Седова построят канал для тепломагистрали и очистят дренажную систему колодцев. Это позволит смонтировать новый теплопровод и, как заявлено, в будущем бесперебойно подавать тепло и горячую воду.12 мая работы начнутся также на улице Петропавловской, на отрезке от Сибирской до Газеты Звезда. Часть проезжей части будет перекрыта. Здесь поэтапно предстоит заменить более 242 метров трубопровода.Также энергетики напоминают, что летом необходимо соблюдать правила безопасности вблизи теплотрасс. Кроме того, важно вовремя платить за тепло горячую воду. Повышение качества и надежности теплоснабжения напрямую зависит от своевременности платежей