По участкам улиц Мотовилихи временно закроют движение транспорта

В Перми будет временно закрыто движение транспорта по участкам улиц Мотовилихинского района. Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, движение транспорта будет закрываться в связи с выполнением капитального ремонта трамвайных путей на участке от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим»).С 15 до 29 мая будет закрыто движение транспорта по улицам Ивановской и Хрустальной на пересечениях с трамвайными путями по улице Уральской. Объезд закрытого участка будет возможен по улицам Грачёва и Индустриализации.С 30 мая до 12 июня будет закрыто движение транспорта по улицам Работницы и Индустриализации на пересечениях с трамвайными путями. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Металлистов и Циолковского.С 13 июня до 3 июля будет закрыто движение транспорта по улице Грачёва на пересечении с трамвайными путями. Объезд закрытого участка будет возможен по улицам Ивановской и Хрустальной.С 4 до 17 июля закроют движение транспорта по улицам Металлистов и Циолковского на пересечениях с трамвайными путями. Объезд закрытого участка возможен по улицам Работницы и Индустриализации.С 18 до 24 июля будет закрыто движение по улице Металлургов на пересечении с трамвайными путями. Объезд закрытого участка возможен по улицам Розалии Землячки и Металлистов.Также с 13 июня до 3 июля будет закрыто движение транспорта по одному из съездов с улицы Уральской к дому по адресу: улица Уральская, 95 на пересечении с трамвайными путями.