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По участкам улиц Мотовилихи временно закроют движение транспорта
С 30 мая до 12 июня будет закрыто движение транспорта по улицам Работницы и Индустриализации на пересечениях с трамвайными путями. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Металлистов и Циолковского.
С 13 июня до 3 июля будет закрыто движение транспорта по улице Грачёва на пересечении с трамвайными путями. Объезд закрытого участка будет возможен по улицам Ивановской и Хрустальной.
С 4 до 17 июля закроют движение транспорта по улицам Металлистов и Циолковского на пересечениях с трамвайными путями. Объезд закрытого участка возможен по улицам Работницы и Индустриализации.
С 18 до 24 июля будет закрыто движение по улице Металлургов на пересечении с трамвайными путями. Объезд закрытого участка возможен по улицам Розалии Землячки и Металлистов.
Также с 13 июня до 3 июля будет закрыто движение транспорта по одному из съездов с улицы Уральской к дому по адресу: улица Уральская, 95 на пересечении с трамвайными путями.
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