«Робостанция» в Чернушке: интересно будет всем

В Чернушинском ДК «Нефтяник» открылась и проработает до 8 мая «Робостанция» - место, где можно и посмотреть, и самому поучиться. Организаторы говорят, интересно будет всем. Александр Сергеевич собственной персоной. Правда, не в полный рост, но читает стихи всем желающим. И он такой не один - в одном из залов Чернушинского ДК «Нефтяник» целое собрание роботов.Где ещё встретишь такого собеседника. Этого робота зовут Деревяка, написано, что он предсказатель. Посмотрим, что он может нам рассказать. "Я вас очень прошу, не обижайте робота, лучше погладьте его".По соседству мастер-классы по программированию, рисованию 3D-ручкой, а ещё из простых коробок, цветной ленты, с помощью ножниц и приложив немного усердия, можно сделать робо-шлемы. Кирилл попробовал, у него получилось, хотя до этого роботов только в кино видел. Всё это – «Робостанция МТС», образовательная программа, которая является частью проекта «Поколение М». Ребятам даётся возможность узнавать новое и творить, а при поддержке пермских нефтяников такая встреча прошла не только в краевой столице, но и состоялась в Чернушке.Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае: "Большое спасибо компании «ЛУКОЙЛ». Мы в ногу идем не только в наших технических направлениях, но и в благотворительности. Это не первая благотворительная история, которую мы вместе с компанией «ЛУКОЙЛ» делаем". Жители Робостанции разные - это не только классик русской поэзии и механический домовой, их много. Каждый со своими программами - может что-то рассказать, показать, заронить интерес к робототехнике.Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Решили устроить подарок такой своеобразный для детей, но я думаю, и для взрослых будет интересно. Это Чернушка и близлежащие все районы, Куединский, Уинский районы".То, что такая выставка и возможность поработать на мастер-классах будет востребована, подтвердилось сразу после открытия - ребята приезжают целыми автобусами.Елена Омелина, заместитель главы Чернушинского городского округа: "Конечно, огромное спасибо и компании «ЛУКОЙЛ», и компании МТС за то, что сегодня нашим детям предоставлена такая возможность!"Такая возможность будет у ребят и их родителей несколько дней - Робостанция обосновалась в Чернушке до 8 мая, и вход сюда свободный, было бы желание и интерес.