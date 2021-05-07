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9 мая ограничат движение транспорта на площади Карла Маркса
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, 9 мая с 14:00 до 15:00 движение автобусных маршрутов будет организовано в объезд в связи с прекращением движения всех видов транспорта на участке площади Карла Маркса от улицы Чернышевского до улицы Белинского.
Так, автобусный маршрут №1 «микрорайон Садовый – станция Пермь-2», №5 «Комсомольская площадь – НПО «Биомед» – микрорайон Голый мыс», №25 «микрорайон Новобродовский – Комсомольская площадь», №33 «Город Сердца – микрорайон Костарево», №61 «Комсомольская площадь – микрорайон Новые Ляды», №63 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый», №75 «микрорайон Соболи – площадь Дружбы» от Южной дамбы автобусы будут следовать по улицам Чернышевского, 25 Октября, Белинского, в обратном направлении – без изменений.
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