В Перми начался ремонт улицы Якутской

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← Осторожно: грядки! Как не подорвать здоровье на огороде
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30.04.2021 в 09:16
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.05.2021
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Осторожно: грядки! Как не подорвать здоровье на огороде
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Осторожно: грядки! Как не подорвать здоровье на огороде
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Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия: пермские онкологи лечат светом
В связи с закрытием Бродовского тракта изменена схема движения автобусов
В Перми продолжается череда мемориальных событий
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.05.2021
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