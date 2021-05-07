Осторожно: грядки! Как не подорвать здоровье на огороде

Умерить пыл, пока не поздно, призывают дачников и огородников пермские врачи. Чрезмерное усердие на грядках может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Список угрожающих недугов весьма велик. Семья Колывановых все майские каникулы в огороде. Дел невпроворот. Причем сейчас самая трудоёмкая пора. Сеять, а уж тем более пожинать, пока рано, а вот грядки необходимо привести в порядок. Главное – не переусердствовать, чтобы не травмироваться.Любовь Колыванова: "Время от времени надо отдыхать. Мы выйдем на террасу, посидим, принесём чай, отдохнём, поразговариваем и продолжаем дальше". По статистике, среди ЧП на даче чаще всего случаются разного рода порезы, на втором месте попадание инородных предметов в глаза, реже вывихи и растяжения, ушибы и ссадины. Чтобы всего этого избежать, необходимо работать в перчатках, защитных очках, использовать исправный садовый инвентарь и удобную одежду, и на всякий случай - иметь под рукой аптечку.Уход за садом – тяжелый труд, который далеко не всегда полезен для людей со слабым здоровьем, и особенно это относится к группе риска по возникновению инсульта. В этом случае следует ограничить физическую работу на огороде или вовсе отказаться от нее. И обязательно следить за артериальным давлением. Традиционное положение дачника. Но есть риск заработаться и в лучшем случае у вас закружиться голова. Поэтому используйте какой-нибудь предмет, на который можно сесть: табурет или даже ведёрко подойдет, и занимайтесь садом в своё удовольствие. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно вести здоровый образ жизни, например, делать зарядку. Надо быть готовым к нагрузкам. Как говорят врачи, главное лечение – это профилактика. Особенно это касается тех, у кого «слабая» спина. А если уж потянули поясницу, то снять боль помогут анальгетики. Юлия Каракулова, заведующий кафедрой неврологии и медицинской генетики ПГМУ, профессор, доктор медицинских наук: "Можно использовать различного средства мази, которые либо согревают, либо расслабляют мышцы. Если это мышечная проблема, не связанная с позвоночником, то тогда можно использовать сухое тепло. Если боль сильная и интенсивная, нужно обратиться за медицинской помощью".Любовь Колыванова предпочитает трудиться на участке в удовольствие. А помогает ей в этом младшее поколение.