В Перми подвели итоги Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского округа

В Пермском гуманитарно-педагогическом университете прошла церемония награждения победителей Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского округа. Самые умные ребята приехали к нам из 14 регионов. На шаг впереди оказалась команда из Самарской области. Робот должен проехать по трубе, спуститься или упасть с неё, не развалиться и доехать до зеленой зоны. Такое задание получили участники финала школьной олимпиады Приволжского федерального округа.Максим Балтинов, участник олимпиады (Пермский край): "Он у нас падает, но вроде не разбивается".Максим Балтинов в команде Пермского края. Чтобы победить, нужно собрать двух роботов, установить нужные датчики и прописать им необходимые команды.Участники за отведенное время должны соорудить робота, который не только доедет до стены, но и начертит на нём определенное количество линий. У каждой команды свое число.Всего более 160 школьников от 8 до 11 класса из 14 регионов Приволжского округа борются за победу в четырех направлениях. На этой площадке участники выполняют задания по математике и программированию. Юрий Айдаров, член жюри: "Это задачи, которые позволяют им проявить свои навыки алгоритмического мышления. И мы выявляем здесь действительно лучших и одаренных в этом направлении".Самым масштабным событием стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В каждой команде по 6 человек. Чтобы победить, нужно ответить на максимальное количество вопросов. Валерий Малов, участник олимпиады (Республика Чувашия): "Быстро среагировать, понять друг друга с полуслова, дать ответ и опередить другие команды".Интеллектуальная олимпиада проводится Аппаратом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "По наиболее таким значимым для Пермского края направлениям деятельности проводить олимпиаду это солидно, это круто, и мы действительно рады принимать весь Приволжский округ у себя".На каждое испытание давалось по 4 часа. И вот пришло время определить лучших.Победителей выявили в каждой номинации. А лучшей по общему зачету стала команда из Самарской области. Они получают титул чемпионов.Михаил Фролов, победитель олимпиады (Самарская область): "Очень понравилось, замечательный город, и организация тоже была на уровне. Всем желаем успешной жизни и привет Пермскому краю".Победители получают ценные призы, фирменный кубок и отправляются домой готовиться к новым победам и олимпиадам.