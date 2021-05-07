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Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия: пермские онкологи лечат светом
Метод флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии относится к самым современным. Его суть в том, что за несколько часов до лечения либо в вену, либо в поражённую область, вводится специальный препарат. Благодаря источнику света опухоль становится хорошо видимой и уничтожается с помощью терапевтического лазера.Лечение для этого пациента будет продолжаться всего 4 минуты. Лекарство ввели за два часа до процедуры.
Такой тип лечения используют в основном для борьбы с предраковыми заболеваниями и теми, что выявлены на ранней стадии. Оборудование в Пермском онкодиспансере позволяло таким образом ликвидировать образования на коже. Теперь в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным - появились новые, ещё более современные приборы.
Михаил Денисов, заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»: "Приобретено новое оборудование, это в частности, которое позволяет лечить уже и патологию других органов. В настоящее время провели лечение 10 пациентам с заболеванием мочевого пузыря, порядка 40 пациентов с заболеваниями половых органов". Эмилия Безбородова была самой первой пациенткой, которой в 2017 году провели «лечение светом».
Для 87-летней пациентки метод оказался самым безвредным — операции под общим наркозом несут большой риск.
Эмилия Безбородова: "Я очень благодарна. Всё-таки медицина у нас нормальная".
По словам губернатора Дмитрия Махонина, задача краевых властей — усилить работу по диагностике и лечению онкозаболеваний, помощь должна быть доступна здесь и сейчас вне зависимости от места проживания. Ирина Ивенских, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края: "Особый подход к здравоохранению в нашем крае позволяет привлечь и федеральное финансирование, и региональное финансирование в очень хорошем объёме. Например, по итогу 2020 года общий объём средств, направленных на приобретение оборудования, порядка 1 млрд 800 млн рублей".
Тем временем, пермские онкологи продолжают осваивать новый метод. В ближайшее время его намерены использовать для лечения желудка, желчных протоков и других органов.
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